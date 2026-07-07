СМИ: Трамп готов вернуть Турцию в программу по закупкам F-35

Напомним, Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы F-35 после того, как в 2019 году Анкара приобрела российские системы противоракетной обороны С-400. Конгресс также принял закон, который запрещает любые продажи F-35 Турции, пока она владеет С-400. В США заявляли, что российская система создает угрозу для американских боевых самолетов.