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СМИ: Трамп готов вернуть Турцию в программу по закупкам F-35

Американский лидер Дональд Трамп намерен сообщить турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу по производству и закупке истребителей-невидимок пятого поколения F-35. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО, который стартует 7 июля в столице Турции Анкаре.

Источники издания отмечают: чтобы Турция снова получила доступ к программе и смогла начать закупки самолетов, Трампу придется обойти ограничения, установленные Конгрессом и законодательством. Американские представители не исключают, что лидеры обменяются письмами по этому вопросу.

Напомним, Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы F-35 после того, как в 2019 году Анкара приобрела российские системы противоракетной обороны С-400. Конгресс также принял закон, который запрещает любые продажи F-35 Турции, пока она владеет С-400. В США заявляли, что российская система создает угрозу для американских боевых самолетов.

Кроме того, Вашингтон подчеркивал, что С-400 несовместимы с системами НАТО. Американские власти опасались, что совместное использование С-400 и F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристикам истребителей.

Как отмечает NYT, этот вопрос остается одним из главных камней преткновения в отношениях двух стран, хотя при Трампе Турция поддерживает более теплые связи с Вашингтоном.

Газета уточняет, что в сентябре 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров американский лидер дал сигнал: он готов обсуждать продажу Турции истребителей F-35. Главное условие — Анкара должна отказаться от российских зенитно-ракетных систем С-400. Однако до заключения сделки в тот раз дело не дошло.

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