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Власти Казахстана оценивают риски поставок ГСМ в Киргизию

Астана получила официальный запрос от Бишкека на поставки горюче-смазочных материалов. Обращение уже поступило в Министерство энергетики, и сейчас чиновники изучают детали. Окончательный ответ будет дан только после того, как Казахстан просчитает собственную выгоду и безопасность.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.

«С киргизской стороны к нам пришел официальный запрос. Сейчас рассматриваем. С учетом наших национальных интересов будет принято решение», — заявил он.

Чиновник подчеркнул: даже если Астана даст добро, это никак не ударит по кошелькам казахстанцев и не опустошит заправки. Внутренний рынок и цены на топливо останутся стабильными.

«Какого-либо риска дефицита ГСМ мы не наблюдаем», — заверил Туткышбаев.

При этом вице-министр отметил, что из России официальных обращений по той же теме пока не поступало.

Однако ситуация на границах остается напряженной. В соседних странах — России и Киргизии — фиксируется нехватка топлива, и это уже создает волну спроса на казахстанских АЗС. Особенно резкий рост потребления заметили в приграничных регионах: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.

Чтобы не допустить опустошения резервуаров, власти ввели жесткие ограничения. Теперь грузовые и легковые автомобили не могут заправляться более одного раза при пересечении границы. Правило действует для всех стран, соседствующих с Казахстаном. Кроме того, Казахстан усилил борьбу с нелегальным вывозом топлива за рубеж.