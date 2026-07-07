Власти Казахстана оценивают риски поставок ГСМ в Киргизию

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.
«С киргизской стороны к нам пришел официальный запрос. Сейчас рассматриваем. С учетом наших национальных интересов будет принято решение», — заявил он.
Чиновник подчеркнул: даже если Астана даст добро, это никак не ударит по кошелькам казахстанцев и не опустошит заправки. Внутренний рынок и цены на топливо останутся стабильными.
«Какого-либо риска дефицита ГСМ мы не наблюдаем», — заверил Туткышбаев.
При этом вице-министр отметил, что из России официальных обращений по той же теме пока не поступало.
Однако ситуация на границах остается напряженной. В соседних странах — России и Киргизии — фиксируется нехватка топлива, и это уже создает волну спроса на казахстанских АЗС. Особенно резкий рост потребления заметили в приграничных регионах: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.
Чтобы не допустить опустошения резервуаров, власти ввели жесткие ограничения. Теперь грузовые и легковые автомобили не могут заправляться более одного раза при пересечении границы. Правило действует для всех стран, соседствующих с Казахстаном. Кроме того, Казахстан усилил борьбу с нелегальным вывозом топлива за рубеж.