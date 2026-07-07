Власти Казахстана оценивают риски поставок ГСМ в Киргизию

Чтобы не допустить опустошения резервуаров, власти ввели жесткие ограничения. Теперь грузовые и легковые автомобили не могут заправляться более одного раза при пересечении границы. Правило действует для всех стран, соседствующих с Казахстаном. Кроме того, Казахстан усилил борьбу с нелегальным вывозом топлива за рубеж.