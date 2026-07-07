Рынок автокредитов вырос более чем на 40% в 2026 году

— Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%, — приводит данные старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.