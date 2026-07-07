Более 370 студентов и школьников приняли участие в образовательных проектах ТИМ «Бирюса» от ВТБ Образование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВТБ выступил партнером смены «ФинЗОЖ» молодежного форума ТИМ «Бирюса».
В период с 2 по 5 июля 370 участников из 44 регионов России приняли участие в работе форума по шести направлениям: от креативных индустрий и искусственного интеллекта до волонтёрских инициатив и центров финансовой культуры. Молодыми участниками было создано 16 прототипов проектов в сфере финансовой грамотности, кибербезопасности и волонтёрства, концепции федеральных просветительских продуктов- медиа, цифровых, игровых и событийных. Эти практические наработки войдут в пакет инициатив, который рекомендован для использования госорганам, образовательным организациям, финансовым институтам и общественным объединениям.
По приглашению Министерства финансов Красноярского края Светлана Толкачева, эксперт в области финансовой грамотности ВТБ-Образование приняла участие в панельной дискуссии «Креативные индустрии как двигатель финансовой культуры», где рассказала о проектах ВТБ в этой области.
Эксперты ВТБ Образование и представители красноярского отделения банка выступили в качестве жюри проектов, а также приглашёнными экспертами в одной из сессий форума, провели оценку работ по финансовой безопасности, а также финансовый квиз для школьников из России и стран СНГ — участников Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Для развития финансовой культуры мы часто используем креативные подходы, реализуя проекты через привычный культурный контекст. Переосмысление классических произведений, сказок, вовлечение узнаваемых персонажей телепередач переводит финансовый язык в форму, которая эмоционально знакома зрителю. Это делает финансовую грамотность ближе и понятнее широкой аудитории, позволяет говорить о сложном без назидания», — отметила Светлана Толкачева, эксперт в области финансовой грамотности ВТБ-Образование.
«В рамках взаимодействия с Правительством Красноярского края банк ВТБ второй год поддерживает ТИМ “Бирюса”. В этом году банк выступил партнером смены “ФинЗОЖ”, профинансировал развитие инфраструктуры, но также стал одним из основных организаторов образовательной программы. Участники первой смены форума получили возможность погрузиться в мир финансов через разнообразные и насыщенные форматы», — отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.
Напомним, «Территория инициативной молодежи “Бирюса” — это всероссийский молодёжный образовательный форум (лагерь), который проходит в Красноярском крае с 2007 года. Ежегодно участниками проекта становятся более 5 000 человек — лидеры молодежных движений, менеджеры молодежных проектов, представители проектных групп, исследовательских коллективов и профессиональных сообществ со всей России.
Смена «ФинЗОЖ» посвящена обмену практиками финансового просвещения и формирования новых технологий для развития финансовой грамотности населения. Организаторами федеральной смены выступили Банк России, Минфин России и Администрация Красноярского края. Банк ВТБ выступил генеральным партнером смены «ФинЗОЖ».
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