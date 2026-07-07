Более 370 студентов и школьников приняли участие в образовательных проектах ТИМ «Бирюса» от ВТБ Образование

В период с 2 по 5 июля 370 участников из 44 регионов России приняли участие в работе форума по шести направлениям: от креативных индустрий и искусственного интеллекта до волонтёрских инициатив и центров финансовой культуры. Молодыми участниками было создано 16 прототипов проектов в сфере финансовой грамотности, кибербезопасности и волонтёрства, концепции федеральных просветительских продуктов- медиа, цифровых, игровых и событийных. Эти практические наработки войдут в пакет инициатив, который рекомендован для использования госорганам, образовательным организациям, финансовым институтам и общественным объединениям.