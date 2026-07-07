В России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже

Верхний лимит на рост цен на белорусское топливо ввели в России на бирже, пишет ТАСС.
Так, с 6 июля на Петербургской бирже ввели верхний лимит на рост цен на топливо из Беларуси. Установлены границы колебания цен на белорусские бензин, дизель и авиакеросин.
В итоге на белорусское топливо будет действовать коридор: рост до +0,01% и снижение до −20% от текущей рыночной стоимости.
К слову, для российских биржевых базисов на бирже уже несколько месяцев действует верхний лимит роста цен на бензин и дизель 0,01%.
Кстати, по данным Национального биржевого ценового агентства, суммарный объем продаж топлива с белорусских НПЗ на Петербургской бирже в июне 2026 года составил 90,9 тысячи тонн против 25,2 тысячи тонн в июне 2025 года. То есть рост составил 3,6 раза.
Напомним, в последний раз бензин и дизель подорожали в Беларуси 24 июня.
Тем временем Минобороны предупредило белорусов об обучении защите от дронов.