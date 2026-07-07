В России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже

Кстати, по данным Национального биржевого ценового агентства, суммарный объем продаж топлива с белорусских НПЗ на Петербургской бирже в июне 2026 года составил 90,9 тысячи тонн против 25,2 тысячи тонн в июне 2025 года. То есть рост составил 3,6 раза.