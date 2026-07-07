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В России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже

Рост цен на белорусское топливо ограничен на российской бирже из-за большого спроса.

Источник: Комсомольская правда

Верхний лимит на рост цен на белорусское топливо ввели в России на бирже, пишет ТАСС.

Так, с 6 июля на Петербургской бирже ввели верхний лимит на рост цен на топливо из Беларуси. Установлены границы колебания цен на белорусские бензин, дизель и авиакеросин.

В итоге на белорусское топливо будет действовать коридор: рост до +0,01% и снижение до −20% от текущей рыночной стоимости.

К слову, для российских биржевых базисов на бирже уже несколько месяцев действует верхний лимит роста цен на бензин и дизель 0,01%.

Кстати, по данным Национального биржевого ценового агентства, суммарный объем продаж топлива с белорусских НПЗ на Петербургской бирже в июне 2026 года составил 90,9 тысячи тонн против 25,2 тысячи тонн в июне 2025 года. То есть рост составил 3,6 раза.

Напомним, в последний раз бензин и дизель подорожали в Беларуси 24 июня.

Тем временем Минобороны предупредило белорусов об обучении защите от дронов.