В Челябинске за 30 млн рублей продают баню, принадлежавшую местной ОПГ

В Челябинске на торги выставлен банный комплекс, принадлежащий ООО «Оргмедкорпорация». Начальная цена лота на электронном аукционе составляет около 30 млн рублей, заявки принимаются до 13 июля, итоги подведут 15 июля. В состав имущества входят два помещения бани общей площадью около 900 кв. метров, а также нежилое здание бывшего кинотеатра «Восток» в Ленинском районе (более 740 кв. метров) и земельный участок площадью 964 кв. метра. По данным ЕГРЮЛ, 37,93% уставного капитала компании принадлежит Росимуществу, остальное физлицам.