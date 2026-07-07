Облвласти разрешили построить здание спального корпуса санатория в Зеленоградске

Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010201:576, предназначенном под гостиничное обслуживание и санаторную деятельность. Его уточненная площадь составляет 10 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 34,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 июня 2028 года.