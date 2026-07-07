Облвласти разрешили построить здание спального корпуса санатория в Зеленоградске

Областные власти выдали разрешение на строительство здания спального корпуса санатория на ул. Большой Окружной в Зеленоградске. Его получило ООО «СЗ “Балтийский парус”» 19 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010201:576, предназначенном под гостиничное обслуживание и санаторную деятельность. Его уточненная площадь составляет 10 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 34,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 июня 2028 года.
ООО «СЗ “Балтийский парус”» зарегистрировано в пос. Невское Гурьевского района. По данным из ЕГРЮЛ, учредителями компании «Балтийский парус» выступают Андрей Афанасьев, Карина Горбуль, Михаил Кацаф, Александр Крусиян, а также сын экс-главы администрации Зеленоградска Сергея Кошевого Никита Кошевой. Гендиректором организации является Михаил Кацаф. Основной вид деятельности фирмы — разработка строительных проектов.
В сентябре 2021 года «Балтийский парус» получил разрешение на строительство хранилищераздаточной минеральной лечебной грязи в рамках реконструкции грязелечебницы. В октябре того же года региональные власти выдали компании разрешение на строительство ещё одного корпуса санатория.