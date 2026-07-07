Названы топ-5 главных торговых партнеров Казахстана

Согласно статданным, по итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Объем экспорта составил 24 млрд долларов, импорт достиг 20,9 млрд долларов». Пресс-служба БНС.
Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали:
Россия (6,6 млрд долларов), Китай (6 млрд долларов), Германия (1 млрд долларов), США (0,9 млрд долларов), Республика Корея (0,5 млрд долларов).
Основными направлениями казахстанского экспорта стали:
Китай (4,9 млрд долларов), Италия (4 млрд долларов), Россия (2 млрд долларов), Турция (1,7 млрд долларов), Узбекистан (1,4 млрд долларов).
1 июля 2026 года Бюро национальной статистики обнародовало свежую статистику по численности населения Казахстана.