Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 8 июля. Подробности сообщает «Белнефтехим».
Со среды, 8 июля, стоимость автомобильного топлива в республике увеличится на 1 копейку. На АЗС Беларуси цена на бензин АИ-92 будет 2,59 рубля. Стоимость АИ-95 составит 2,69 рубля, а АИ-98 — 2,91 рубля. Цена на дизель окажется 2,69 рубля.
Ранее стоимость автомобильного топлива в стране увеличивалась на 1 копейку 24 июня.
Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.
Кроме того, «Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж.