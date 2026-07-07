Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 8 июля

«Белнефтехим» сказал про новые цены на топливо в Беларуси с 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 8 июля. Подробности сообщает «Белнефтехим».

Со среды, 8 июля, стоимость автомобильного топлива в республике увеличится на 1 копейку. На АЗС Беларуси цена на бензин АИ-92 будет 2,59 рубля. Стоимость АИ-95 составит 2,69 рубля, а АИ-98 — 2,91 рубля. Цена на дизель окажется 2,69 рубля.

Ранее стоимость автомобильного топлива в стране увеличивалась на 1 копейку 24 июня.

Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.

Кроме того, «Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж.