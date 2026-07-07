13 нижегородских социальных предпринимателей получат ресурсную поддержку

Программа «Больше чем бизнес» была запущена в 2026 году АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС НО) при поддержке регионального министерства социального развития и семейной политики и Фонда поддержки социальных проектов. Участники прошли шестидневный интенсив с федеральными и региональными экспертами, вебинары и индивидуальное сопровождение, а также защитили свои проекты перед комиссией, в которую вошли представители профильных ведомств и бизнес-наставники.