На развитие Первоуральска направят более 1 млрд рублей

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.