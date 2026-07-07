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Топливо снова дорожает в Беларуси на одну копейку

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Автомобильное топливо в Беларуси станет дороже на одну копейку с 8 июля, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Источник: Sputnik.by

«Уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменится на одну копейку», — говорится в сообщении.

Со среды стоимость бензина марки АИ-92 будет составить 2,59 рубля за литр, АИ-95 — 2,69 ₽, АИ-98 — 2,91 ₽ Дизельное топливо обойдется автомобилистам по 2,69 рубля за литр.

Предыдущее повышение цен на топливо произошло в июне.

Ранее в течение весны топливо поэтапно подорожало в общей сложности на семь копеек.

Концерн тогда пояснил, что цены на топливо были откорректированы в связи с ростом котировок на нефть и нефтепродукты, соответственно сырье для белорусских НПЗ тоже становится дороже, равно как и логистические издержки.

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