Топливо снова дорожает в Беларуси на одну копейку

«Уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменится на одну копейку», — говорится в сообщении.
Со среды стоимость бензина марки АИ-92 будет составить 2,59 рубля за литр, АИ-95 — 2,69 ₽, АИ-98 — 2,91 ₽ Дизельное топливо обойдется автомобилистам по 2,69 рубля за литр.
Предыдущее повышение цен на топливо произошло в июне.
Ранее в течение весны топливо поэтапно подорожало в общей сложности на семь копеек.
Концерн тогда пояснил, что цены на топливо были откорректированы в связи с ростом котировок на нефть и нефтепродукты, соответственно сырье для белорусских НПЗ тоже становится дороже, равно как и логистические издержки.