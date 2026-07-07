Мобильные офисы ФНС откроются в Даниловке, Светлом Яре и Волжском

Кроме того, налоговые инспекторы проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для ее погашения. Также все желающие смогут познакомиться с электронными сервисами ФНС, в том числе с «Личным кабинетом налогоплательщика» — и получить помощь в подключении к нему.