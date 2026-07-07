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Волгоградцам, умеющим работать с ИИ, платят до 125 тысяч в месяц

В Волгограде назвали топ-5 новых профессий в сфере искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде зафиксирован спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями. На юге страны с начала лета открыли более 200 вакансий, 20% из них — в Волгоградской области. Работодатели ищут маркетологов, юристов, дизайнеров, копирайтеров и даже преподавателей русского языка для обучения нейросетей. Сервис hh.ru рассказал, в чем заключается работа и сколько платят таким специалистам.

В Волгоградской области прямо сейчас ищут биолога и преподавателя русского языка, которые будут обучать нейросеть и получать за это до 125 тысяч рублей в месяц. Ведущему специалисту разметки данных для нейросетей готовы платить зарплату от 72 400 рублей в месяц. В обязанности входит оценивать запросы пользователей и ответы модели с точки зрения безопасности, проверять ответы модели на стилистические и грамматические ошибки, достоверность всех фактов в ответах и так далее.

Копирайтеру, работающему с искусственным интеллектом, предлагают доход в 45 тысяч, менеджеру по продажам — от 35 000 рублей.