Волгоградцам, умеющим работать с ИИ, платят до 125 тысяч в месяц

В Волгоградской области прямо сейчас ищут биолога и преподавателя русского языка, которые будут обучать нейросеть и получать за это до 125 тысяч рублей в месяц. Ведущему специалисту разметки данных для нейросетей готовы платить зарплату от 72 400 рублей в месяц. В обязанности входит оценивать запросы пользователей и ответы модели с точки зрения безопасности, проверять ответы модели на стилистические и грамматические ошибки, достоверность всех фактов в ответах и так далее.