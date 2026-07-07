Роботы позволяют сэкономить десятки миллионов рублей в год

Речь идёт о специальных программах, которые выполняют рутинные действия вместо сотрудников. Они могут самостоятельно собирать данные для отчётов, переносить информацию между корпоративными системами, формировать документы или за несколько секунд находить сведения, которые человеку пришлось бы искать вручную. Например, разработчики МегаФона перенесли на платформу одного из флагманских роботов — виртуального помощника контактного центра, которым одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обрабатывать порядка 7 тыс. запросов абонентов ежедневно и экономит около 3,5 тыс. рабочих часов в месяц.