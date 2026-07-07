Шохин: тоннель через Берингов пролив важен скорее как символ отношений РФ и США

«Наверное, тоннель — это скорее символ, нежели экономически оправданный проект. Ведь чтобы туннель даже в долгосрочном плане оказался экономически и финансово выгодным, нужно что-то возить туда-сюда. Но пока не просматривается, на мой взгляд, такого потока, который за 20 лет мог бы “отбить” инвестиции, что называется», — сказал он.