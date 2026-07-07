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Шохин: тоннель через Берингов пролив важен скорее как символ отношений РФ и США

При этом пока не просматривается его экономическая оправданность, отметил глава РСПП.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской под Беринговым проливом важен как символ восстановления отношений России и США, однако пока не просматривается его экономическая оправданность. Такое мнение выразил глава РСПП Александр Шохин в комментарии «Вестям».

«Наверное, тоннель — это скорее символ, нежели экономически оправданный проект. Ведь чтобы туннель даже в долгосрочном плане оказался экономически и финансово выгодным, нужно что-то возить туда-сюда. Но пока не просматривается, на мой взгляд, такого потока, который за 20 лет мог бы “отбить” инвестиции, что называется», — сказал он.

Глава РСПП подчеркнул, что нужно будет строить железные и автомобильные дороги, развивать инфраструктуру. «И в целом нужен встречный поток товаров со стороны России на Аляску и Канаду, может быть, и обратно, который бы оправдал этот проект», — полагает Шохин.

Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Россия надеется завершить проектирование тоннеля к концу 2026 года и считает, что даже Китай может подключиться к этому проекту.

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