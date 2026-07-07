Генсек НАТО объявил о росте производства снарядов до 4 млн в год

В рамках Форума оборонной промышленности, который проходит параллельно с саммитом, уже заключили множество новых контрактов. Речь идет о десятках миллиардов долларов, вложенных в системы противовоздушной обороны, спутниковую связь и производство снарядов.
«Согласно нашим планам, к следующему году у альянса будут возможности для производства примерно 4 млн артиллерийских снарядов в год, что почти вдвое больше, чем в прошлом году», — заявил Рютте.
Он отметил, что «противостояние не завершено, и стратегия ясна». Рютте добавил, что государствам — участникам военного блока следует увеличить вклад в общую безопасность.
Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал масштабный сдвиг в оборонной стратегии альянса. Выступая на оборонно-промышленном форуме в Анкаре, он сообщил о запуске новых проектов промышленного сотрудничества. Их суть — перенести производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейскую территорию.