Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В институт требуется преподаватель IT с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет. Специалист будет разрабатывать и координировать учебные программы кружков, элективов и внеклассных мероприятий; контролировать качество обучения и оценивать результаты по отчетам и метрикам. Кроме того, необходимо взаимодействовать с родителями, партнерами и поставщиками; участвовать в рекламных и информационных кампаниях и наборе учащихся. Кандидат на должность должен разбираться в основных направлениях IT-образования, обладать навыками планирования, делегирования и коммуникации, а также быть ответственным, организованным и уметь мотивировать команду. От сотрудника ждут готовности к работе по гибкому графику (вечерние занятия и мероприятия в выходные). Зарплата составит 75−100 тыс. руб.