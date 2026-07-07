Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше машинисту экскаватора, ведущему специалисту, рабочему по разделке свиных туш, преподавателю IT и кассиру.
Вакансии для рабочих специальностей.
Логистическая компания находится в поисках машиниста экскаватора шестого разряда. Работник должен проводить техническое обслуживание экскаватора и выполнять механизированные, строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы на площадках заказчика. Для трудоустройства необходим опыт «разработки грунтов при строительстве автомобильных дорог, земляных дамб, котлованов под здания и сооружения при возведении опор линий электропередачи, рытья траншей для подземных коммуникаций и водоотводных кюветов» от трех лет. Потребуются также водительские права категории «В», удостоверение тракториста-машиниста и свидетельство машиниста экскаватора шестого разряда. Зарплату обещают выплачивать каждую неделю, она должна составить 85−100 тыс. руб. в месяц.
Кладовщику-весовщику транспортное предприятие будет платить 45 тыс. руб. Обязанности сотрудника будут состоять из приемки и учета готовой продукции и инертных материалов, организации хранения товарно-материальных ценностей и учета их движения на складе. Помимо этого, кладовщик будет заниматься отгрузкой товара, учетом остатков и обеспечением сохранности и исправности ценностей. Требуется опыт работы на складе от двух лет.
Вакансии для квалифицированного персонала.
В «крупную стабильную социально-ориентированную» стивидорную компанию требуется ведущий специалист с высшим или средним профессиональным техническим образованием в области строительства и стажем работы не менее пяти лет. Сотрудник будет готовить исходные данные и технические условия для заключения подрядных договоров, запрашивать коммерческие предложения и формировать начальную цену строительства, реконструкции и ремонта объектов. От него ждут проведения технического надзора и контроля качества работ подрядных организаций, приемки и сдачи выполненных работ, а также умения оформлять исполнительную документацию в соответствии с СП, ГОСТами и ПСД. Дополнительным условием для трудоустройства является участие в национальном реестре специалистов в области строительства.
Компания предоставляет возможность профессионального и карьерного роста, добровольное медицинское страхование и социальный пакет, включающий в себя соцподдержку, санаторно-курортный и детский отдых, развитие спорта и т.д. Зарплата — 91−140 тыс. руб.
Школа-интернат ищет учителя биологии с высшим или средним профессиональным образованием в сфере «Образование и педагогические науки» или по профилю «Биология». На должность готовы рассмотреть кандидата без опыта работы при условии отсутствия ограничений на занятие педагогической деятельностью и соблюдением требований к обязательным медосмотрам, психиатрическому освидетельствованию, профессиональной гигиенической подготовке, вакцинации. Помимо этого, необходима действующая медкнижка. В обязанности педагога войдут проектирование и реализация образовательной деятельности, включающая обучение, воспитание и развитие учеников, а также реализация основных общеобразовательных программ и предметное обучение по биологии. Зарплата — 36−45 тыс. руб.
Вакансии без опыта работы.
Современное мясоперерабатывающее предприятие будет платить 100−150 тыс. руб. рабочему по разделке свиных туш. Работодатель предлагает официальное оформление, обучение, бесплатное питание, доставку транспортом фирмы, бесплатный медосмотр, спецодежду. Помимо этого, компания в числе преимуществ заявляет помощь в оформлении медкнижки и бесплатное проживание в общежитии с душем, туалетом, телевизором, оборудованное кухней и стиральной машиной. Иностранцам также готовы помочь с приобретением патента. График работы — 5/2.
Частный детский сад находится в поисках воспитателя в группу детей от 2 до 3 лет. Ему предстоит взаимодействовать с малышами «через мотивацию на протяжении всего дня», организовывать педагогический процесс, соблюдать распорядок дня и общаться с родителями. От воспитателя также ждут коммуникабельности, любви к детям, ответственности и творческого подхода. Потребуется и действующая медкнижка или готовности ее оформить. Опыт работы желателен, но не обязателен. Работодатель, в свою очередь, предлагает работу в группе из 12 детей, официальное трудоустройство, питание и дополнительные две недели оплачиваемого отпуска. График работы — 5/2 с 8:00 до 18:00, зарплата — 40−45 тыс.
Вакансии с неполной занятостью.
В институт требуется преподаватель IT с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет. Специалист будет разрабатывать и координировать учебные программы кружков, элективов и внеклассных мероприятий; контролировать качество обучения и оценивать результаты по отчетам и метрикам. Кроме того, необходимо взаимодействовать с родителями, партнерами и поставщиками; участвовать в рекламных и информационных кампаниях и наборе учащихся. Кандидат на должность должен разбираться в основных направлениях IT-образования, обладать навыками планирования, делегирования и коммуникации, а также быть ответственным, организованным и уметь мотивировать команду. От сотрудника ждут готовности к работе по гибкому графику (вечерние занятия и мероприятия в выходные). Зарплата составит 75−100 тыс. руб.
В центре соцпомощи социальная няня будет зарабатывать 20 тыс. руб. Она должна обеспечивать соблюдение ребенком личной гигиены, умывать его, обтирать, менять нательное белье, причесывать, очищать нос и т.д. «Должность на 0,5 ставки (социальная няня). Зарплата указана на 1 ставку [40 тыс. руб.]», — следует из описания вакансии. Опыт работы не требуется.
Другие вакансии.
Магазин ищет сотрудника на должность продавца-кассира с зарплатой от 58 до 85 тыс. руб. Работнику предстоит рассчитывать клиентов и выкладывать товар в прикассовую зону. Компания же готова предложить график 2/2, официальное трудоустройство, рост зарплаты, возможность карьерного роста и скидки на ассортимент. Опыт не требуется.
Лечебно-диагностический центр приглашает на работу медсестру с активной жизненной позицией, творческим подходом и желанием освоить новые технологии. Ей необходимо готовить кабинет к приему пациентов, знать санитарно-эпидемиологический режим, уметь оказывать неотложную помощь, убираться и вести документацию. Преимуществом при трудоустройстве станет умение пользоваться оргтехникой и ПК. Зарплата — 45−55 тыс. руб.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».