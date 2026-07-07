Жители более 150 домов в Воронеже на восемь дней останутся без горячей воды

Жители одиннадцати улиц в Воронеже останутся без горячей воды в период с 21 по 28 июля. Об этом сообщили в региональном отделении «РИР Энерго» во вторник, 7 июля.
Ограничения связаны с ремонтом котельной на Ленинском проспекте. Они затронут следующие адреса:
ул. Перевёрткина, № 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. 25 Января, № 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;
Ленинский пр-т, № 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215, 215в;
ул. Остужева, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
ул. Старых Большевиков, № 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
ул. Зои Космодемьянской, № 7, 9, 11, 13, 15, 19;
ул. Гаршина, № 6, 10, 16, 21;
ул. Минская, № 1, 1а, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
ул. Серафимовича, № 41а;
ул. Комсомольская, № 27а;
ул. Суворова, № 65.