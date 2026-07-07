В Сочи прошел фестиваль «Атланты Сити», объединивший 1700 предпринимателей

«Нам было страшно на каждом этапе. Когда идея только появилась. Когда мы собирали команду. Когда искали спонсоров. Когда запустили продажи. Но все получилось, и вы приехали, потому что предприниматели — это люди, которые не останавливаются ни перед чем», — признались основатели фестиваля Михаил Воронин и Борис Альхимович на открытии.