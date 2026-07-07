В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна

«В этом году уборке подлежит 755 тыс. гектаров. На сегодняшний день уже обмолочено 114 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, при этом средняя урожайность составляет почти 32 ц/га. Благодаря таким показателям уже намолочено 356 тыс. тонн зерна», — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Он отметил, что несмотря на внешние вызовы, работа по ключевым направлениям экономики не прекращается. Один из важнейших вопросов — агропромышленный комплекс.
По словам Гоцанюка, из-за обильных весенних осадков и объективных сложностей на топливном рынке график работ немного сдвинут «вправо», в связи с чем завершение уборочной планируется к середине августа.
«В полях задействовано достаточное количество техники, меры пожарной безопасности обеспечиваются на всей площади уборки», — подчеркнул председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что в этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар.
Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что в Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала.