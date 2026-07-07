Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В Крыму убрано 114 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: пресс-служба Минсельхоза РК

«В этом году уборке подлежит 755 тыс. гектаров. На сегодняшний день уже обмолочено 114 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, при этом средняя урожайность составляет почти 32 ц/га. Благодаря таким показателям уже намолочено 356 тыс. тонн зерна», — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

Он отметил, что несмотря на внешние вызовы, работа по ключевым направлениям экономики не прекращается. Один из важнейших вопросов — агропромышленный комплекс.

По словам Гоцанюка, из-за обильных весенних осадков и объективных сложностей на топливном рынке график работ немного сдвинут «вправо», в связи с чем завершение уборочной планируется к середине августа.

«В полях задействовано достаточное количество техники, меры пожарной безопасности обеспечиваются на всей площади уборки», — подчеркнул председатель Совмина.

Ранее сообщалось, что в этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар.

Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что в Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше