В Новороссийске в крупной партии абрикосов из Турции нашли цветочного трипса

Партию свежих фруктов весом 19,5 тонны проверили 1 июля в морском пункте пропуска «Новороссийск». Во время карантинного фитосанитарного контроля специалисты обнаружили западного цветочного трипса — опасного карантинного вредителя.
Наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» после проведения лабораторной экспертизы.
По итогам проверки владельцу груза выдали уведомление о необходимости принять меры в отношении зараженной продукции. Собственник принял решение вернуть всю партию абрикосов отправителю в Турцию.
Ранее «РГ» писала, что в морском пункте пропуска «Туапсе» пресекли попытку ввоза на территорию России опасного карантинного вредителя. В многотонной партии арбузов специалисты обнаружили опасную муху.