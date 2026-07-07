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В Новороссийске в крупной партии абрикосов из Турции нашли цветочного трипса

Специалисты пресекли ввоз крупной партии зараженных абрикосов из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: "Российская газета"

Партию свежих фруктов весом 19,5 тонны проверили 1 июля в морском пункте пропуска «Новороссийск». Во время карантинного фитосанитарного контроля специалисты обнаружили западного цветочного трипса — опасного карантинного вредителя.

Наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» после проведения лабораторной экспертизы.

По итогам проверки владельцу груза выдали уведомление о необходимости принять меры в отношении зараженной продукции. Собственник принял решение вернуть всю партию абрикосов отправителю в Турцию.

Ранее «РГ» писала, что в морском пункте пропуска «Туапсе» пресекли попытку ввоза на территорию России опасного карантинного вредителя. В многотонной партии арбузов специалисты обнаружили опасную муху.

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