Рост погрузки на железной дороге в Прикамье за июнь составил 2,3%

Свердловская железная дорога подвела итоги работы по погрузке продукции среди регионов присутствия в июне. В Пермском крае отмечен рост на 2,3% при месячном объеме 3,5 млн тонны. Общий объем с начала года составил 20,9 млн тонны (-0,1%).
Возросшие показатели с января по июнь зафиксировали по четырем видам продукции: химические и минеральные удобрения — 10,1 млн тонны (+4,7%); нефть и нефтепродукты — 3,8 млн тонн (+4,6%); строительные грузы — 1,9 млн тонны (+4,9%); цемент — 549,1 тыс. тонны (+34,5%).
С начала года снижение показали: промышленное сырье и формовочные материалы — 1,9 млн тонны (-8,5%); химикаты и соды — 1,2 млн тонны (-17,4%); кокс — 601,6 тыс. тонны (-22,8%).
Лучшие по объемам погрузки на сети РЖД в июне стали: Кемеровская область — 17,1 млн тонны; Свердловская область — 4,1 млн тонны; Белгородская область — 3,7 млн тонны.