Рост погрузки на железной дороге в Прикамье за июнь составил 2,3%

Свердловская железная дорога подвела итоги работы по погрузке продукции среди регионов присутствия в июне. В Пермском крае отмечен рост на 2,3% при месячном объеме 3,5 млн тонны. Общий объем с начала года составил 20,9 млн тонны (-0,1%).