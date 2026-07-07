В Сбере представили первый в России цифровой семейный офис

«Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно: активы разрознены, нет единой картины владения и долгосрочного плана передачи благосостояния следующему поколению. Традиционно эту задачу решали семейные офисы, но такой формат был доступен лишь тем, кто мог позволить себе команду юристов, финансовых советников и инвестиционных экспертов. Цифровизация и искусственный интеллект меняют эту ситуацию: комплексное управление семейным благосостоянием становится доступнее. “Цифровой семейный офис” Сбера — первый шаг в этом направлении. На старте сервис доступен премиальным клиентам, а в перспективе изменит представление об управлении семейным благосостоянием в России».