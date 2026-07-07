МАЗ презентовал на «Иннопроме» троллейбус с автономным ходом до 30 км

Ключевая особенность модели — увеличенный до 30 километров автономный ход, позволяющий использовать машину на маршрутах, где контактная сеть отсутствует или проложена частично.
Троллейбус разработан в рамках стратегического сотрудничества МАЗа с российской компанией «ИТЭЛМА». Год назад на «Иннопроме-2025» стороны подписали соглашение о кооперации, и теперь результатом этого партнерства стал готовый продукт.
«Он (троллейбус — Sputnik) оснащен электродвигателем мощностью 185 кВт. Тяговые батареи, установленные на этой новинке, уже используются в электробусах МАЗ 303, которые работают в Санкт-Петербурге — в город было поставлено 100 таких машин, а также применяются на новом сочлененном электробусе МАЗ 305Е», — подчеркнули на предприятии.
Салон троллейбуса рассчитан на 32 сидячих места, из которых 16 находятся на низком полу. Кузов полностью унифицирован с электробусами и автобусами третьего поколения большого класса, что упрощает его обслуживание и ремонт.
Разработчики серьезное внимание уделили уровню локализации, и доля белорусских и российских комплектующих в новой модели составила 93%.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года и давно стала главной площадкой для демонстрации промышленного потенциала стран мира. Для Беларуси участие в ней — традиция: МАЗ, БелАЗ, МТЗ и другие флагманы регулярно привозят туда новинки.
К слову, запас автономного хода в 30 километров позволяет новому троллейбусу МАЗ обслуживать районы без проводов, что расширяет возможности городского планирования.