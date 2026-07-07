МАЗ презентовал на «Иннопроме» троллейбус с автономным ходом до 30 км

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года и давно стала главной площадкой для демонстрации промышленного потенциала стран мира. Для Беларуси участие в ней — традиция: МАЗ, БелАЗ, МТЗ и другие флагманы регулярно привозят туда новинки.