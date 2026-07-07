Михаил Задорнов: «Рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий»

Российский фондовый рынок продолжает снижаться. Индекс Мосбиржи провалился ниже 2120 пунктов. Рубль по-прежнему крепок, Банк России не спешит снижать ставку. Сколько продлится пессимизм на рынке и что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Бизнес ФМ говорит экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов:
— Совпало сразу несколько негативных трендов. Первое, рынок понял, что Центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайшем заседании. Многие ориентировались, что ключевая ставка будет около 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13−13,5%, и в следующем году среднегодовая 11−11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции. Доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции на рынке ОФЗ, потому что подорожали ОФЗ, стало ясно, что бензин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. В целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная, с отрицательным операционным доходом. Рынок осознал, что стоимость денег будет совсем по-другому на следующий год как минимум. Вторая ситуация — это бюджет полугодия. Дефицит составляет около 6 трлн при годовом плане на 3,8 трлн. Плюс все видят, что падает цена на нефть, а мы четыре месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Третья причина — не видно перспектив мира на Украине и более четко видны издержки продолжения боевых действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране, но и удары, в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасно, и рынок не видит перспектив улучшения в ближайшем будущем.
— Далеко ли нам до дна? Какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
— Я думаю, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле дефицит бюджета не критичен и будет при необходимости закрыт дополнительными внутренними займами, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен, и вот увидите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого политического решения на самом деле нет. На мой взгляд, общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, неверно, он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу. Для изменения ситуации нужен позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на пятом году боевых действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам банки поднимают опять медленно. Ставка для крупного и частного мелкого инвестора более привлекательна, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
— Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
— Рубль крепок, потому что с 2023 года принципиально изменилась одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами остается достаточно устойчивым. То есть это где-то около 2,5−3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился. А то, что раньше балансировало, — это был отток капитала. Из России сейчас нет оттока капитала, точнее он есть, когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат. Но покупки людей это в лучшем случае 1,5−2 млрд долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что если Минфин и Центральный банк захотят, они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, будем жить с достаточно крепким рублем. Более того, у нас в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта, даже при таком относительно сильном рубле. Тем не менее со снижением некоторым цен на нефть, с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет, но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
Ранее индекс Мосбиржи упал ниже уровня 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, а также геополитические факторы.