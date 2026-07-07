Михаил Задорнов: «Рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий»

— Рубль крепок, потому что с 2023 года принципиально изменилась одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами остается достаточно устойчивым. То есть это где-то около 2,5−3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился. А то, что раньше балансировало, — это был отток капитала. Из России сейчас нет оттока капитала, точнее он есть, когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат. Но покупки людей это в лучшем случае 1,5−2 млрд долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что если Минфин и Центральный банк захотят, они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, будем жить с достаточно крепким рублем. Более того, у нас в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта, даже при таком относительно сильном рубле. Тем не менее со снижением некоторым цен на нефть, с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет, но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.