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В Перми построят новейший завод по производству жизненно важных лекарств

О планах строительства рассказал глава региона.

Источник: Комсомольская правда

В эти дни делегация Пермского каря принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026». Краевое правительство заключило несколько важных для региона договоров по сотрудничеству.

Возглавляющий делегацию губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил о достижении договоренностей с компанией «Фармасинтез». В их рамках на территории Перми предстоит построить новый фармацевтический завод.

Современное и высокоавтоматизированное производство позволит серийно изготовлять растворы для современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Этот метод позволяет проходить терапию в домашних условиях. Мощности нового предприятия позволят обеспечить препаратами всех российских пациентов, нуждающихся в перитонеальном диализе.

«Мы также видим значительный экспортный потенциал продукции. Для Пермского края это крупный промышленный проект и новые рабочие места», — отметил Дмитрий Махонин.