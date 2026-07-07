В Перми построят новейший завод по производству жизненно важных лекарств

Современное и высокоавтоматизированное производство позволит серийно изготовлять растворы для современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Этот метод позволяет проходить терапию в домашних условиях. Мощности нового предприятия позволят обеспечить препаратами всех российских пациентов, нуждающихся в перитонеальном диализе.