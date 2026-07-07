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Аэропорт Уфы ждет масштабная реконструкция

В аэропорту Уфы расширят перрон для широкофюзеляжных самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции аэродромного комплекса Международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима. Работы планируют выполнить в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Как сообщили в медиацентре Главгосэкспертизы России, модернизация аэродрома ранее была включена в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры страны до 2036 года.

Одной из главных задач проекта станет расширение перрона с увеличением количества мест для стоянки воздушных судов. Это позволит аэропорту принимать больше самолетов, в том числе дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры.

Кроме того, проект предусматривает строительство площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, комплекса очистных сооружений, трансформаторных подстанций и других объектов аэродромной инфраструктуры.

Застройщиком выступит АО «Международный аэропорт “Уфа”. Реализация проекта пройдет в рамках механизма государственно-частного партнерства. Генеральным проектировщиком стало АО “Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта “Ленаэропроект”.