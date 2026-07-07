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В Севастополе расширили меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС

Предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства в Севастополе утвердили новые и продлили действующие меры поддержки бизнеса в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Так, для предпринимателей теперь действует несколько программ льготного финансирования. Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 миллионов рублей сроком до трех лет. Для гостиниц, предприятий общественного питания и туристических агентств установлена льготная ставка — от 3% годовых.

Также городе продолжают действовать сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Предприниматели могут арендовать земельные участки по льготным ставкам и освобождены от платы за размещение сезонных летних кафе. Схема размещения нестационарных торговых объектов продлена до 2030 года, что позволяет предпринимателям работать без переоформления разрешений.

— Для малого и среднего бизнеса сохранена минимальная ставка — 0,5% годовых — за поручительства Гарантийного фонда, — отметил Развожаев.

Также магазины могут продавать маркированные товары даже при временных сбоях связи и электроснабжения, а банки запустили программы поддержки для предпринимателей и жителей города, которые могут оформить кредитные каникулы.

— Продолжаем работать над дополнительными мерами поддержки экономики, чтобы предприятия могли сохранить стабильную работу, а севастопольцы — привычный уровень жизни.

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