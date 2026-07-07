В Севастополе расширили меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС

Так, для предпринимателей теперь действует несколько программ льготного финансирования. Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 миллионов рублей сроком до трех лет. Для гостиниц, предприятий общественного питания и туристических агентств установлена льготная ставка — от 3% годовых.