Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам

— Сегодня, 7 июля, я встал в 5 утра с четким намерением заправить машину. С самого начала я для себя решил, что вся эта паника и ажиотаж — не моя история, но в баке уже осталось топлива на пару ездок в Волгоград и обратно, — говорит житель Заволжья Илья. — И что вы думаете? Когда в начале шестого утра я приехал на заправку, то по счету был уже примерно 5пятидесятым. Бензовоз разгрузился в 4 утра и, надо понимать, что к обеду выгруженного объема топлива на этой АЗС уже не будет. Пришлось стоять в очереди больше полутора часов.