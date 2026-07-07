Нижегородская область заняла третье место в России по внедрению беспилотников

Затем в столице Приволжья тестировали доставку продуктов по воздуху, а весной этого года, во время паводка, когда дороги оказались размыты, квадрокоптер стал связующим звеном между аптеками в Лыскове и селом Валки, которое находится на противоположном берегу Волги в 11 километрах.