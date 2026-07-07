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В Ростовской области производство молока увеличилось на 24,6%

Власти: запасов продовольствия на Дону достаточно, предприятия работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

По итогам пяти месяцев 2026 года Ростовская область заняла первое место в стране по производству консервированных овощей. Кроме того, регион стал третьим по выпуску растительных масел и пятым по производству круп и хлебобулочных изделий. Об этом рассказали на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По информации властей, за январь-май рост производства обработанного молока составил 24,6%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения выросло на 17,6%, переработанной и консервированной рыбы — на 3,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,6%, минеральной и питьевой упакованной воды — на 1,9%.

— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Запасы продовольствия достаточны, при необходимости производители готовы увеличить объемы выпуска продукции, — подчеркнула заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

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