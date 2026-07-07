В Ростовской области производство молока увеличилось на 24,6%

По итогам пяти месяцев 2026 года Ростовская область заняла первое место в стране по производству консервированных овощей. Кроме того, регион стал третьим по выпуску растительных масел и пятым по производству круп и хлебобулочных изделий. Об этом рассказали на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.