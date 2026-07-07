Минэнерго США понизило прогноз цены на Brent в 2026 году до $81,9 за баррель

По данным EIA, в июне средняя цена нефти Brent составила $85 за баррель. Это на $22 меньше, чем в мае. В четвертом квартале средняя стоимость снизится до $70, ожидают в Минэнерго. Прогноз цены на Brent в 2027 году понижен с $79,4 до $64,8 за баррель, указано в отчете.