Россияне стали иначе покупать лекарства: скидок уже недостаточно

Покупка лекарств по скидке уже не всегда означает экономию. Сегодня покупатели чаще оценивают не только цену, но и надежность препарата, доверие к бренду и общую стоимость лечения. Аналитик Дарья Соловьева рассказала, почему даже при сравнении цен можно переплатить за лекарства. Об этом пишет mk.ru.
«Люди стали осторожнее относиться к слишком дешевым предложениям. В аптеке цена воспринимается не только как расход, но и как косвенный сигнал качества и надежности препарата», — поделилась аналитик.
Многие покупатели готовы выбирать лекарства среднего ценового сегмента, даже если в продаже есть более дешевые аналоги. При этом сама скидка больше не является главным аргументом для покупки, поскольку люди стали понимать, что акции могут распространяться на товары, которые хуже продаются.
Сейчас потребители все чаще считают не стоимость одной упаковки, а расходы на весь курс лечения. На выбор влияют привычка, доверие к препарату и опасение ошибиться, особенно если речь идет о хронических заболеваниях. При этом в категориях лекарств для разового применения покупатели чаще сравнивают цены и готовы менять привычные бренды.
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