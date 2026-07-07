Россияне стали иначе покупать лекарства: скидок уже недостаточно

Сейчас потребители все чаще считают не стоимость одной упаковки, а расходы на весь курс лечения. На выбор влияют привычка, доверие к препарату и опасение ошибиться, особенно если речь идет о хронических заболеваниях. При этом в категориях лекарств для разового применения покупатели чаще сравнивают цены и готовы менять привычные бренды.