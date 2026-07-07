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ЛУКОЙЛ увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки

Нефтекомпания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) с 8 июля увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Нефтекомпания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) с 8 июля увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Решение было принято по просьбе властей Вологодской области, добавил господин Филимонов. «Работаем над дальнейшим повышением объемов поставок, чтобы в короткие сроки стабилизировать ситуацию», — написал он в Telegram-канале.

ЛУКОЙЛу принадлежат около 90% всех АЗС в Вологодской области. В конце июня на заправках нефтекомпании в регионе ограничили продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля на один автомобиль. Розлив в канистры запретили. Аналогичные ограничения стали вводить с конца мая и в остальных российских регионах.

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