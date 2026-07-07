ЛУКОЙЛ увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки

ЛУКОЙЛу принадлежат около 90% всех АЗС в Вологодской области. В конце июня на заправках нефтекомпании в регионе ограничили продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля на один автомобиль. Розлив в канистры запретили. Аналогичные ограничения стали вводить с конца мая и в остальных российских регионах.