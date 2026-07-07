США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

«Золотая монета “Колокол Свободы” весом в одну унцию — первая некруглая монета в новейшей истории США». «Колокол Свободы» долгое время служил символом свободы для многих американцев, но ни один символ не имел такого значения, как революционная борьба за суверенитет, которая привела к рождению США", — говорится на сайте Монетного двора.