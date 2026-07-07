Спрос на гибриды и электромобили в России вырос из-за проблем с топливом

Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобиль и как обычную машину с ДВС, и как транспорт на электротяге. В премиальном сегменте чаще выбирают Zeekr и Avatr, а в более массовом — Voyah, Geely и WEY.