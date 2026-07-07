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Новак обсудил с Хинштейном поставки топлива в Курскую область

Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили ситуацию на топливном рынке в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили ситуацию на топливном рынке в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Александр Новак и Александр Хинштейн обсудили ситуацию с топливом на автозаправочных станциях в Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по обеспечению рынка топливом. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие электросетевого комплекса региона, модернизация энергетической инфраструктуры и меры по повышению безопасности ТЭК.

В начале июля власти Курской области договорились с «Роснефтью» об увеличении поставок топлива в регион. По словам Александра Хинштейна, на АЗС «Роснефти» не поднимают цены на топливо, несмотря на дефицит. При этом на частных заправках топлива «либо нет, либо оно стоит намного дороже», отмечал губернатор.

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