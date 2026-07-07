Новак обсудил с Хинштейном поставки топлива в Курскую область

В начале июля власти Курской области договорились с «Роснефтью» об увеличении поставок топлива в регион. По словам Александра Хинштейна, на АЗС «Роснефти» не поднимают цены на топливо, несмотря на дефицит. При этом на частных заправках топлива «либо нет, либо оно стоит намного дороже», отмечал губернатор.