Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже упали в десятки раз

Объем реализации белорусского бензина на Петербургской бирже с 3 июля сократился в десятки раз по сравнению с предыдущими днями. Если 1−2 июля ежедневно продавалось более 7 тыс. тонн, то 6 июля объемы составили всего 420 тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Всего за июнь продажи выросли в 3,6 раза год к году, до 90,9 тыс. тонн, а доля белорусского топлива на бирже достигла почти 15%.