Завод в Ростовской области запустит производство насосных агрегатов

— Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса — это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка, — прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.