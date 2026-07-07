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Завод в Ростовской области запустит производство насосных агрегатов

На Дону за 400 млн рублей планируют создать производство высокотехнологичных насосных агрегатов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области запустят производство высокотехнологичных насосных агрегатов. Соответствующее соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подписали донские власти и таганрогский завод «Красный котельщик». Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Инвестпроект требует более 400 млн рублей вложений. Деньги нужны на создание специализированного участка, закупку станочного парка и обучение персонала. Реализация проекта позволит создать десятки новых рабочих мест.

На заводе планируют производить питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты. Продукция будет альтернативой импортным аналогам.

— Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса — это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка, — прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Питательные и конденсатные насосы — важные элементы генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Локализация их производства на Дону позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегически значимых энергообъектов.

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