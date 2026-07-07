Новак оценил ситуации в экономике России

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания в правительстве заявил, что, несмотря на внешнее и внутреннее давление, экономическая ситуация в стране остается полностью стабильной и управляемой.
«Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы», — сообщает пресс-служба кабинета министров.
В рамках работы по укреплению финансового сектора вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробные доклады о состоянии фондового рынка. Особое внимание будет уделено реализации нового федерального проекта «Развитие финансового рынка», который входит в состав масштабного национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Напомним, что ранее Александр Новак также сообщал о напряженной ситуации на внутреннем топливном рынке, где из-за сезонного пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах потребовались экстренные меры правительства.