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Новак оценил ситуации в экономике России

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания в правительстве заявил, что, несмотря на внешнее и внутреннее давление, экономическая ситуация в стране остается полностью стабильной и управляемой.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания в правительстве заявил, что, несмотря на внешнее и внутреннее давление, экономическая ситуация в стране остается полностью стабильной и управляемой.

«Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы», — сообщает пресс-служба кабинета министров.

В рамках работы по укреплению финансового сектора вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробные доклады о состоянии фондового рынка. Особое внимание будет уделено реализации нового федерального проекта «Развитие финансового рынка», который входит в состав масштабного национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, что ранее Александр Новак также сообщал о напряженной ситуации на внутреннем топливном рынке, где из-за сезонного пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах потребовались экстренные меры правительства.

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