Эксперт Щербаченко рассказал, у кого могут изъять средства с вкладов

Средства на банковских вкладах могут быть изъяты или заморожены из-за наличия долгов, подозрений в незаконном происхождении денег или процедуры банкротства. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил в интервью NEWS.ru.
Он отметил, что законодательство предусматривает несколько основных сценариев, при которых граждане теряют доступ к своим накоплениям. Так, взыскание средств возможно по решению суда в рамках исполнительного производства, причем банк обязан списать деньги даже с депозита с потерей процентов при досрочном снятии. Также счета блокируются при применении мер по противодействию отмыванию доходов в соответствии со 115-ФЗ или если в ходе уголовного расследования есть основания полагать о незаконном получении накоплений.
Щербаченко отметил, что в случае признания гражданина банкротом все его имущество переходит под контроль финансового управляющего. Специалист распоряжается накоплениями так, чтобы максимально удовлетворить требования кредиторов до завершения процедуры и списания оставшихся задолженностей.
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