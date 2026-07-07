Эксперт Щербаченко рассказал, у кого могут изъять средства с вкладов

Он отметил, что законодательство предусматривает несколько основных сценариев, при которых граждане теряют доступ к своим накоплениям. Так, взыскание средств возможно по решению суда в рамках исполнительного производства, причем банк обязан списать деньги даже с депозита с потерей процентов при досрочном снятии. Также счета блокируются при применении мер по противодействию отмыванию доходов в соответствии со 115-ФЗ или если в ходе уголовного расследования есть основания полагать о незаконном получении накоплений.