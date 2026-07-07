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США снова запретили операции с иранской нефтью

США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Лицензия была выдана 22 июня и распространялась на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Изначально документ должен был действовать до 21 августа.

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта. 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера — Катара и Саудовской Аравии. Обе страны возложили ответственность за нападение на Иран. «Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы для США и повлекут за собой последствия», — сказал AFP американский источник.

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