США снова запретили операции с иранской нефтью

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта. 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера — Катара и Саудовской Аравии. Обе страны возложили ответственность за нападение на Иран. «Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы для США и повлекут за собой последствия», — сказал AFP американский источник.