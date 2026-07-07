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Нефть Brent подорожала выше $75 на фоне отзыва США лицензии на сырье Ирана

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель после новостей об отзыве США генеральной лицензии на торговлю сырьем из Ирана: новые сделки запрещены с 7 июля.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку $75 за баррель. Рост котировок наблюдается на фоне информации об отзыве Вашингтоном разрешения на операции с иранским сырьем.

Накануне стало известно, что американское министерство финансов аннулирует генеральную лицензию, которая допускала реализацию нефти из Ирана после инцидентов в Ормузском проливе. Представители администрации США охарактеризовали действия Тегерана как недопустимые и заявили о неизбежности ответных мер.

Согласно тексту документа, с 7 июля вводятся ограничения на заключение новых контрактов, а ранее подписанные соглашения должны быть исполнены до 17 июля.

Отмененное разрешение было выдано 21 июня и предусматривало двухмесячный период для проведения операций с иранской нефтью.

Ранее сообщалось, что катарский танкер Al-Raqayat, который пытался пройти через Ормузский пролив при поддержке ВМС США, был атакован.

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