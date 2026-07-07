Нефть Brent подорожала выше $75 на фоне отзыва США лицензии на сырье Ирана

Накануне стало известно, что американское министерство финансов аннулирует генеральную лицензию, которая допускала реализацию нефти из Ирана после инцидентов в Ормузском проливе. Представители администрации США охарактеризовали действия Тегерана как недопустимые и заявили о неизбежности ответных мер.