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Минсельхоз: урожайность зерна в России в 2026 году выросла почти на четверть

Положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Средняя урожайность зерна в России в 2026 году выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз.

«В России набирает темпы уборочная кампания. При этом средняя урожайность зерна почти на четверть выше уровня прошлого года и составляет порядка 40 ц/га. В частности, показатель по пшенице вырос на 22%, ячменю — на 18%», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наиболее активно работы идут в Южном федеральном округе, где уборка традиционно начинается раньше. «Здесь урожайность выросла более чем на 40%, до 43,7 ц/га. Лидирует по данному показателю Краснодарский край, где с одного гектара в среднем собирают 53,6 центнера зерна. Заметный прирост зафиксирован в Ростовской области и Республике Крым», — добавили в Минсельхозе.

«Положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет: аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним. Ожидается, что полученный урожай позволит в полном объеме обеспечить внутренние потребности страны, сохранить стабильность продовольственного рынка и высокий экспортный потенциал российского зерна.

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