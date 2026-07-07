Минсельхоз: урожайность зерна в России в 2026 году выросла почти на четверть

В министерстве отметили, что наиболее активно работы идут в Южном федеральном округе, где уборка традиционно начинается раньше. «Здесь урожайность выросла более чем на 40%, до 43,7 ц/га. Лидирует по данному показателю Краснодарский край, где с одного гектара в среднем собирают 53,6 центнера зерна. Заметный прирост зафиксирован в Ростовской области и Республике Крым», — добавили в Минсельхозе.