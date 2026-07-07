В Саранске ввели продажу бензина по четным и нечетным цифрам в номерах машин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии скорректировали лимиты по продаже бензина для снижения ажиотажа. В Саранске и районах Мордовии бензин будут продавать в зависимости от даты и последней цифры госномера автомобиля.
«В республике скорректированы лимиты на отпуск бензина. С 9 июля вводится новый порядок продажи топлива на АЗС г. о. Саранск и в районах Мордовии — в зависимости от даты и последней цифры госномера автомобиля: по нечетным датам — например, 9 июля, — бензин отпускают машинам, номера которых заканчиваются нечетными цифрами — 1, 3, 5, 7, 9, по четным — например, 10 июля, — тем, у кого последняя цифра номера заканчивается цифрами 0, 2, 4, 6, 8», — говорится в сообщении.
Ограничения по госномерам не распространяются на АЗС, расположенные на федеральных трассах, дорогах регионального значения — вне границ населенных пунктов.
«Также с 00:00 с 8 июля на 9 июля начинают действовать следующие лимиты отпуска бензина на АЗС по всей Мордовии: 20 литров на одно транспортное средство, 60 литров дизельного топлива для легкового автомобиля, 300 литров — для грузового. Заправка в канистры запрещена», — отметили в ведомстве.
Указанные нормы и лимиты не распространяются на экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт.