Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 8 июля

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и повысил курс российского рубля на 8 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил валютные курсы на 8 июля, среду. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в середине рабочей недели.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 8 июля, Национальный банк определил курсы валют в таких значениях: 1 доллар США равен 2,8668 белорусского рубля, 1 евро — 3,2750 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7549 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, действовавших во вторник, 7 июля, курс доллара и курс евро стали легче, а курс российского рубля стал немного тяжелее в валютной корзине в среду, 8 июля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0372 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0397 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0262 белрубля.

Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше