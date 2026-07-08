Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 8 июля

Национальный банк изменил валютные курсы на 8 июля, среду. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 8 июля, Национальный банк определил курсы валют в таких значениях: 1 доллар США равен 2,8668 белорусского рубля, 1 евро — 3,2750 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7549 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, действовавших во вторник, 7 июля, курс доллара и курс евро стали легче, а курс российского рубля стал немного тяжелее в валютной корзине в среду, 8 июля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0372 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0397 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0262 белрубля.
Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.