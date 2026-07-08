Путин обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обсудит работу топливного и транспортного комплекса России в текущих условиях.
С докладами выступят зампредседателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрено несколько текущих вопросов.
Ранее глава государства заявлял, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отмечал, что Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Путин также говорил, что рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.
Новак 7 июля отмечал, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. При этом кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.
Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Он добавлял, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Новак также говорил, что для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок — несколько месяцев.