Путин обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса

Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Он добавлял, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Новак также говорил, что для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок — несколько месяцев.