Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса

С докладами выступят зампредседателя правительства Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обсудит работу топливного и транспортного комплекса России в текущих условиях.

С докладами выступят зампредседателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

Ранее глава государства заявлял, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отмечал, что Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Путин также говорил, что рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Новак 7 июля отмечал, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. При этом кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Он добавлял, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Новак также говорил, что для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок — несколько месяцев.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше