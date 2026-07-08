РБК: «Яндекс Маркет» проведет реорганизацию маркетплейса

«Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей», — сообщил представитель. Компания продолжит инвестировать в ключевые направления развития, среди которых — покупки товаров и услуг через «Алису AI», добавил он.