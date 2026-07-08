Энергобезопасность дорожает: Финляндия ввела шестикратный побор с граждан

Финляндия с 7 июля в шесть раз повысила сбор на обеспечение надежности энергоснабжения, который является частью тарифа на передачу электроэнергии. Об этом сообщает Yle. Размер платежа увеличился с 0,013 до 0,085 цента за 1 кВт·ч для всех категорий потребителей — как частных домохозяйств, так и промышленных предприятий.